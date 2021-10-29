ВДНХ пригласила юных москвичей на программы осенних каникул

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Главная выставка страны до 7 ноября приглашает взрослых и детей на программы, приуроченные к дням школьных каникул. Гостей ВДНХ ждут бесплатные экскурсии по Музею, центрам «Космонавтика и авиация» и «Слово», а также спектакли в Театре сказок.

Обзорные экскурсии для школьников проведут в центре «Космонавтика и авиация». Учащиеся прогуляются по «КБ-1. Космическому бульвару» — в мир истории отечественной космонавтики, по «КБ-2. Конструкторскому бюро» — от первых ракет до запланированных экспедиций на далекие планеты в будущем, а после экскурсии смогут помечтать в «КБ-3. Космодроме будущего».

На экскурсии «Путешествие во времени» в Музее участники совершат увлекательную прогулку во времени и пространстве: побывают в разных эпохах XX века и узнают об истории Главной выставки страны.

В Центре славянской письменности «Слово» на обзорных экскурсиях ребята узнают о первых алфавитах и познакомятся с древнейшими литературными произведениями, дошедшими до наших дней. Монастырская келья, земская школа и печатная мастерская помогут оказаться в прошлом.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте выставки.

В Театре сказок покажут два спектакля. На спектакле «Сказка номер один. Возвращение» юные искатели приключений вновь встретятся со Змеем Драконычем, Иваном-царевичем, Лешим, Кощеем и другими сказочными персонажами. А на интерактивном шоу «Сказочная кругосветка» детей ждет путешествие по пяти континентам: они познакомятся с занимательной географией, растительным и животным миром, а также богатым культурным наследием разных народов нашей планеты.

Участие в спектаклях по билетам.