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Сергей Собянин сообщил о росте детской смертности от COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин сообщил о росте детской смертности от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Среди детей в Москве выросла смертность от коронавирусной инфекции, заявил в пятницу, 29 октября, мэр города Сергей Собянин.

По его словам, для детей с хроническими заболеваниями, которые осложняют течение коронавируса и нарушают работу иммунной системы, в столичных клиниках уже введены особые протоколы. Кроме того, применяется новый набор препаратов, рекомендованных клиническим комитетом города Москвы.

— Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась, — передает слова Собянина телеканал «Россия1».

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах, а также 1163 летальных исхода из-за COVID-19. По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 7511 случаев заболевания.

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Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал о единственном методе для защиты детей от коронавируса. По его словам, защитой детей и подростков от COVID-19 на сегодняшний день служит только вакцинация взрослых.

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