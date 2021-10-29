Перед судом предстанет экс-сотрудница МВД, обвиняемая в получении взятки в 40 миллионов рублей

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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудницы МВД России, которая обвиняется в коррупции, а также в отношении ее мужа и знакомого, обвиняемых в незаконном посредничестве. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в 2018 году, занимая руководящую должность в департаменте по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД, женщина через посредников получила взятку в размере 40 миллионов рублей от владельцев страховой компании. За это она помогла им выиграть конкурс на заключение контракта с МВД.

При этом общая сумма взятки должна была составить 325 миллионов рублей. Однако министерство расторгло с компанией контракт в том же году, и полную сумму взятки женщина так и не получила.

— Преступная деятельность указанных лиц выявлена сотрудниками правоохранительных органов в 2020 году при расследовании другого уголовного дела, — рассказала Нефедова.

В ближайшее время дело будет передано на рассмотрение в суд.

До этого сообщалось, что суд приговорил к десяти месяцам колонии блогера Руслана Бобиева и его 19-летнюю подругу Анастасию Чистову, которые выложили в соцсети снимки с вульгарной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного.