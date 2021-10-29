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Суд приговорил к 10 месяцам колонии участников вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного

Илья Ашуров

Происшествия
Суд приговорил к 10 месяцам колонии участников вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской районный суд приговорил к десяти месяцам колонии блогера Руслана Бобиева и его 19-летнюю подругу Анастасию Чистову, которые выложили в соцсети фото с вульгарной фотосессией на фоне храма Василия Блаженного. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Вынесен приговор о признании виновными Руслани Муроджонзода (также известен под именем Руслан Бобиев — прим. «ВМ») и Анастасии Чистовой в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Оскорбления религиозных чувств верующих» и назначении им наказания в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключил собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Вульгарная фотосессия у храма Василия Блаженного

30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

1 октября Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В разговоре с «ВМ» председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что поступок таджикского блогера заслуживает самого строгого наказания. По словам Давлатова, Бобиев повел себя «как животное», опорочив таджикский народ и главные символы РФ.

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