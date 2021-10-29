Усадьба «Кусково» пригласила москвичей на «Ночь искусств»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музей-усадьба «Кусково» 4 ноября приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая в текущем году проходит онлайн.

Старт программе на сайте музея даст виртуальная выставка «Экспозиция регулярного парка», где можно познакомиться с парковой скульптурой усадьбы и подробно рассмотреть ее.

Парковая скульптура усадьбы Кусково — единственная коллекция наиболее ранней и довольно полно сохранившейся круглой пластики Москвы и Подмосковья. Кусковская скульптура имела образовательные функции, знакомила русских зрителей с античной историей и мифологией, приобщая к европейской культуре и искусству.

Далее на YouTube-канале музея состоится кураторская экскурсия по выставке «Хрусталь для всех и каждого. К 265-летию Гусевского хрустального завода». Экспозиция знакомит с основными направлениями его деятельности и представляет более 200 предметов из фондов Музея керамики, позволяющих оценить художественное своеобразие изделий легендарного производителя и главные тенденции в отечественном стеклоделии нескольких исторических периодов.

Научный сотрудник музея расскажет об особенностях выставки, о музейных экспонатах и работах современных авторов.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте музея.