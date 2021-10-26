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Выставка «Хрусталь для всех и каждого» открылась в усадьбе Кусково

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Хрусталь для всех и каждого» открылась в усадьбе Кусково
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия, Москва, улица Юности, 2 Карта всех событий

Государственный музей «Усадьба Кусково» представляет выставку «Хрусталь для всех и каждого». Экспозиция приурочена к 265-летнему юбилею одного из старейших хрустальных предприятий России — Гусевского хрустального завода.

Выставка представляет сформировавший образ гусевского стекла, черты которого отразились в характерных для предприятия методах работы, способах декорирования изделий и других особенностях, которые сложились в собственную традицию, продолжающуюся и в наши дни.

Посетители познакомятся с основными направлениями деятельности предприятия и увидят более 200 предметов из фондов музея, позволяющих оценить художественное своеобразие изделий легендарного производителя и отразить главные тенденции в отечественном стеклоделии нескольких исторических периодов. Экспонаты дополнены работами современных авторов.

Выставка открыта до 22 мая 2022 года, сообщается на сайте музея.

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