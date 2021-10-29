Суд арестовал до 28 декабря мужчину, напавшего на полицейского в московском баре

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Пресненский районный суд Москвы арестовал до 28 декабря 30-летнего мужчину, который напал со стулом на сотрудника полиции в баре на Арбате. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Применение насилия в отношении представителя власти», сроком до 28 декабря 2021 года, — заключила собеседница «ВМ».

Видео: Пресс-служба суда

28 октября в заведении на улице Арбат полицейские проводили проверку в помещении ресторана. В какой-то момент мужчина 1991 года рождения начал проявлять агрессию по отношению к правоохранителям.

Он сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а затем схватил в руки стул и ударил им своего оппонента по руке. Вскоре дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции.

— Лейтенант полиции за оказанием медицинской помощи обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил несение службы, — заключили в МВД.

По данным Telegram-канала Mash, сотрудники полиции проверяли, соблюдаются ли в заведении антиковидные ограничения.