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Сергей Собянин рассказал о соблюдении московскими предприятиями ограничений

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин рассказал о соблюдении московскими предприятиями ограничений
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/ Владимир Новиков

Большинство предприятий Москвы соблюдают ограничения в нерабочие дни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что по всем столичным предприятиям идут строгие проверки. Предприятия, которые не соблюдают предписанные нормы, подвергаются административным штрафам.

— Мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдают нормы, установленные указом президента, и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать, — передает слова мэра «Россия 1».

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Сергей Собянин объявил о введении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На это время приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут продуктовые магазины, точки, реализующие лекарства и иные товары первой необходимости.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, что пассивный отдых на диване во время нерабочей недели способен вызвать вялость и апатию.

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