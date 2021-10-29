Сергей Собянин осмотрел строящийся корпус НИИ Склифосовского

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 29 октября, осмотрел ход строительства нового скоропомощного стационарного корпуса НИИ им. Склифосовского.

Мэр отметил, что на территории НИИ возводится современный большой корпус для оказания своевременной экстренной помощи. Несмотря на начавшиеся нерабочие дни, строительство не будет приостановлено и продолжится в плановом режиме. По его словам, скорая помощь является ключевой для оказания помощи москвичам, особенно во время пандемии, когда на нее приходится повышенная нагрузка.

— Требуется создание мощного большого корпуса скорой помощи, который бы обеспечил комфортное пребывание пациентов, работу врачей, современную диагностику и качественную оперативную помощь, — передает слова Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков сказал, что строящийся комплекс будет оборудован современной аппаратурой, позволит на 50–70 процентов увеличить пропускную способность приемного отделения экстренных служб.

Он также подчеркнул, что наличие такого корпуса увеличит эффективность, качество и объем лечения больных. Основные строительные работы будут закончены в 2022 году.

Пресс-служба мэра Москвы уточняет, что строительство таких скоропомощных стационарных комплексов является ключевым в программе повышения оперативности и качества медицинской помощи. Подобные комплексы также будут возведены на территории пяти городских стационаров: НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Вересаева, ГКБ номер 15 им. Филатова и ГКБ им. Буянова.

Ранее более 45 тысяч врачей московских больниц и поликлиник получили новую форму в экипировочном центре департамента здравоохранения столицы. Своими впечатлениями они поделились с «Вечерней Москвой».