Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов впервые с 17 сентября

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Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 17 сентября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в пятницу, 29 октября.

Декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 по московскому времени стоил 795,8 доллара за тысячу кубометров. Общее падение цены за день превысило 14 процентов, отмечается на сайте ICE.

28 октября глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков рассказал, что компания сможет поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа ежегодно по «Северному потоку — 2». В целом запасы топлива Газпрома составляют 35 триллионов кубометров, уточнил он.

В тот же день глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей. Дестимулирование традиционной энергетики, по его словам, приводит к сокращению инвестиций для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов.

Подходам по изменению структуры мировой энергетики следует быть взвешенными, чтобы мировая экономика не скатилась в «инфляционную спираль», предупредил предприниматель. Эпоха низких цен на энергию, ставшая стимулом развития экономики, может закончиться, заключил Сечин.