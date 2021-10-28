Газпром обозначил объем поставок газа в ЕС по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Компания «Газпром» сможет поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа ежегодно по «Северному потоку — 2». Об этом заявил глава совета директоров предприятия Виктор Зубков в четверг, 28 октября.

— Уже в этом году Газпром поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубометров газа. «Северный поток — 2» готов поставить на рынки Европы 55 миллиардов кубометров газа, — рассказал представитель компании.

В целом запасы топлива Газпрома составляют 35 триллионов кубометров, уточнил он. Популистские лозунги об отказе инвестиций в нефть и газ являются утопией, приводят слова Зубкова «Известия».

28 октября польский нефтегазовый концерн PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в страну газ. Предприятие считает, что существует место для снижения цен на газ, уточнил глава компании Павел Маевский.

Концерн просит пересмотреть условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть ситуацию на энергетическом рынке в Евросоюзе. PGNiG, по словам руководителя предприятия, оставляет за собой право рассматривать данное письмо как независимое предложение о пересмотре цены на контракт.