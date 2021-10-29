Мебельщик изнасиловал клиентку в ее же квартире на юго-востоке Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы женщина стала жертвой изнасилования, пригласив к себе домой мастера по сборке мебели. Об этом в пятницу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел 25 октября. Москвичка вызвала специалиста по сборке мебели к себе в квартиру на Донецкой улице. Мастер пришел и начал выполнять свою работу. В какой-то момент он набросился на хозяйку и изнасиловал, после чего скрылся.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемого задержали.

— Причастность фигуранта к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

21 октября силовики взяли под стражу 39-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки-подростка на 3-й улице Соколиной Горы.