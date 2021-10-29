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Новая Третьяковка пригласила москвичей на спектакль «История в шкафу»

Ольга Маркова

Развлечения
Новая Третьяковка пригласила москвичей на спектакль «История в шкафу»
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Новая Третьяковка 7 ноября приглашает москвичей и гостей столицы на спектакль «История в шкафу» в постановке Театра на ниточках (Санкт-Петербург).

Перед зрителями развернется чудесная история, где каждый вместе с актрисой Анастасией Бутиневой погрузится в мир ребенка, наполненный играми и неожиданными образами, в котором звезды на небе можно сделать из фольги от шоколадки, старый радиатор превращается в симпатичного барашка, а верными друзьями становятся бумажные куклы. Взрослые участники окунутся в пространство теплых воспоминаний, в котором есть место и бабушке, и белым мышам, и заколке с бабочкой, и множеству других дорогих сердцу вещей.

После спектакля гости Третьяковки смогут отправиться на выставку Юрия Пименова, чтобы на картинах художника найти те предметы, которые актриса использовала в постановке.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте галереи.

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского в свою очередь 18 ноября зовет горожан на открытую репетицию — в мир циркового закулисья. Ее ведущие —Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные — расскажут цирковые секреты, поделятся интересными историями и ответят на вопросы.

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