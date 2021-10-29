Доктор Мясников объяснил, как нужно питаться пожилым людям

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какого питания следует придерживаться людям пенсионного возраста.

Одна из главных рекомендаций — исключить красное мясо, которое негативно сказывается на весе и может провоцировать целый ряд заболеваний, в том числе рак прямой кишки. Также рекомендуется исключить быстрые углеводы и добавить как можно больше свежих овощей.

— Я бы рекомендовал людям в возрасте 60+ придерживаться средиземноморской диеты. Она еще называется «диета по борьбе с артериальной гипертонией». В нее входят морская рыба как основа рациона, овощи, фрукты, молоко в умеренном количестве, творог, сыр, продукты из цельных зерен, шоколад, чеснок и орехи. Также вы можете позволить себе кофе, бокал красного вина, чай. Продукты богаты кальцием и снижают уровень холестерина, — рассказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Ранее доктор Мясников рассказал о том, какие виды рака считаются наследственными и как их можно избежать. Также эксперт назвал три продукта, которые помогают снижать давление.