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«Миллиона подписчиков недостаточно»: эксперт рассказала, как блогеру стать звездой

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Миллиона подписчиков недостаточно»: эксперт рассказала, как блогеру стать звездой
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Из-за переизбытка блогеров в медиасреде возможность «разрастись» до узнаваемой и популярной личности теперь есть далеко не у каждого. Даже большое количество подписчиков в соцсетях не гарантирует желаемую публичность. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала руководитель проекта «НеФорум блогеров» Евгения Башкирова.

— Миллион подписчиков — этого сейчас недостаточно, чтобы быть звездой. Сейчас надо гораздо больше, отсюда и появляются продюсеры. Нужны и другие бюджеты, спонсоры. Переизбыток людей в этой нише усложнил путь к звездности. Звезда — это инфлюенсер, который имеет рекламные контракты, его приглашают в СМИ. И это далеко не любой тиктокер, у которого миллион подписчиков, — уточнила эксперт.

По ее словам, профессией будущего может стать не блогер, несмотря на то что сейчас для них очень популярны курсы, а продюсер блогеров. На сегодняшний день финансовые вложения в человека и его грамотный пиар дают блогеру больше возможностей, чем просто его какой-то навык, одного контента мало, пояснила Башкирова.

Своим мнение с «ВМ» собеседница поделилась на онлайн-мероприятии «НеФорум для блогеров», которое проводится с 2012 года. Каждый год программа этого проекта собирается по «трендам и триггерам, которые происходят на медиарынке», пояснила эксперт.

— На сегодняшний день мы видим, что таким триггером является пиар для блогера. Поэтому мы обсуждаем проблему медийности, как блогеру с подписчиками в интернете стать медийным лицом, говорим обо всех тонкостях рекламы. Обсуждаем рынок, его формирование и исследования, такие более тонкие вещи, как кибербуллинг. Потому что с того момента, как появились блогеры, эта тема тоже обострилась и «расцвела», — заключила Башкирова.

Одной из самых популярных интернет-площадок сейчас является TikTok. Чтобы раскрутить там свою страничку, необходимо изучить алгоритмы соцсети. Продвигаться можно тремя способами: с помощью рекламы, сторонних сервисов или за счет контента.

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