Захарова отвергла использование Россией газа в качестве шантажа

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Россия использует газ для взаимовыгодного сотрудничества, а не шантажа. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в пятницу, 29 октября.

— Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества. О чем прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше, — рассказала дипломат.

Поводом для публикации стали заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. По его словам, Москва якобы использует газ с целью принятия членами Евросоюза выгодных ей решений, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

29 октября сообщалось, что стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 17 сентября. Декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 по московскому времени стоил 795,8 доллара за тысячу кубометров. Общее падение цены за день превысило 14 процентов.

28 октября глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков рассказал, что компания сможет поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа ежегодно по «Северному потоку — 2». В целом запасы топлива Газпрома составляют 35 триллионов кубометров, уточнил он.