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Собака решила поиграть в догонялки с утками и застряла на островке посреди пруда

Илья Ашуров

Происшествия
Собака решила поиграть в догонялки с утками и застряла на островке посреди пруда
Фото: Pixabay
Терлецком паркеКарта всех событий

В Терлецком парке собачка решила поиграть в догонялки с утками, но проиграла и осталась сидеть на островке посреди пруда. Спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» помогли четвероногому вернуться на берег. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Департамента ГОЧСиПБ в пятницу, 29 октября.

По словам представителя ведомства, в пятницу днем к спасателям поисково-спасательной станции «Терлецкая» обратилась девушка с просьбой помочь ее собаке.

По словам женщины во время прогулки по парку пес погнался за утками, нырнул в пруд и в итоге оказался на островке в нескольких метрах от берега. Возвращаться обратно четвероногий друг побоялся.

Момент спасения попал на видео. Спасатель облачился в непромокаемый гидрокостюм и отправился с напарником на помощь животному. Однако собака не поняла, что человек в ярко-оранжевом костюме пришел ее спасать и кинулась на утек.

Видео: Telegram-канал ВАО LIFE

— Намотав пару кругов по островку, собака, преодолев страх, кинулась в воду и поплыла к зовущей хозяйке. Уже у высокого берега спасатель Сергей Звонкий подхватил животное на руки и передал его девушке, — рассказывает пресс-секретарь ведомства.

В ведомстве отметили, что хозяйка поблагодарила спасателей за неравнодушие и пожурила своего любимца за шалость.

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