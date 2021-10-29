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Полицейские сняли с поезда двух матерившихся дебоширов. Видео

Евгений Белоусов

Происшествия
Полицейские сняли с поезда двух матерившихся дебоширов. Видео
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Транспортная полиция сняла с поезда Новокузнецк – Томск и доставила в дежурную часть двух пассажиров, выражавшихся нецензурной бранью в адрес окружающих. Об этом сообщила в пятницу, 29 октября, пресс-служба МВД России.

Два жителя города Лесосибирска 20 и 34 лет, ехавшие до станции Тайга, в пути следования употребили алкоголь. В какой-то момент мужчины вступили в конфликт с другими пассажирами. На требования проводников прекратить оба никак не реагировали. Тогда сотрудники поезда обратились в полицию с просьбой о помощи.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как нарушители ругаются с сотрудниками полиции, нецензурно выражаясь в их адрес и отказываясь сходить с поезда.

видео: Пресс-служба УТ МВД России по СФО

Вскоре дебоширов высадили с поезда.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчины находились в средней степени алкогольного опьянения. На них наложен административный штраф за мелкое хулиганство.

Примечательно, что до места назначения любителям посквернословить пришлось добираться своим ходом, передает МВД Медиа.

Ранее, в субботу, 16 октября, руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что еще двое виновников конфликта между пассажирами на станции метро «Текстильщики» заключены под стражу.

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