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Виновники конфликта на станции «Текстильщики» арестованы на два месяца

Иван Юминов

Происшествия
Виновники конфликта на станции «Текстильщики» арестованы на два месяца
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Еще двое виновников конфликта между пассажирами на станции метро «Текстильщики» заключены под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 16 октября.

— Заключен под стражу третий фигурант уголовного дела о хулиганстве в московском метро. С учетом позиции прокуратуры суд избрал 30-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2021 года, — рассказала представитель ведомства.

Аналогичный срок заключения получил еще один фигурант дела — 27-летний обвиняемый, заключила Нефедова.

16 октября в прокуратуре Москвы сообщили о заключении под стражу первого виновника конфликта на станции метро «Текстильщики».

12 октября на станции метро «Текстильщики» несколько человек начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий.

В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

16 октября СК задержал виновников конфликта и предъявил им обвинения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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