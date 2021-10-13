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Проводится проверка: в столичном метрополитене снова произошел конфликт

Виктория Сикерина

Происшествия
Проводится проверка: в столичном метрополитене снова произошел конфликт
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Сотрудники полиции начали проверку конфликта пассажиров в вагоне поезда на станции столичного метро «Текстильщики» после появления соответствующей видеозаписи. Об этом в среду, 13 октября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел во вторник, 12 октября. Однако письменных обращений в правоохранительные органы по факту происшествия не поступало.

— По предварительным данным, пострадавших нет. В связи с публикацией видеоролика сотрудниками УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — написали в пресс-службе.

Видео: @breakingmash

Конфликт произошел в поезде на станции метро «Текстильщики». На кадрах видеоролика заметно, как несколько агрессивно настроенных граждан начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий.

В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали.

Еще одно происшествие случилось в московской подземке в среду ночью, 13 октября. Гражданин похитил телефон у спящего пассажира метро и вскоре попал в руки правоохранителей. Инцидент произошел в ночное время в вагоне поезда между станциями «Курская» и «Парк культуры».

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