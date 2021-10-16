Виновников конфликта на станции метро «Текстильщики» задержали в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Трое виновников конфликта между пассажирами в столичном метро на станции «Текстильщики» задержаны, им предъявлено обвинение. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Речь идет об инциденте, который произошел во вторник, 12 октября. В поезде на станции метро «Текстильщики» несколько агрессивно настроенных граждан начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий.

— В ходе начавшегося конфликта фигуранты, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к окружающим гражданам, находящихся в вагоне электропоезда, что с учетом переполненного вагона имело повышенную общественную опасность, — рассказали в ведомстве.

В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

— Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, — добавила старший помощник руководителя.

Ранее Юлия Иванова сообщила, что по факту конфликта между пассажирами в вагоне поезда на станции столичного метро «Текстильщики» возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Также 12 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему оперативный доклад о конфликте, который произошел в поезде на станции метро «Текстильщики».