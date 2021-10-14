Бастрыкин взял на контроль инцидент, который произошел в поезде на станции метро «Текстильщики»

Фото: СК РФ

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему оперативный доклад о конфликте, который произошел в поезде на станции метро «Текстильщики» 12 октября. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе СК.

— Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по Москве представить оперативный доклад по ситуации, — говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте, который произошел во вторник, 12 октября. В поезде на станции метро «Текстильщики» несколько агрессивно настроенных граждан начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий.

Видео: РИА Новости

В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали.

Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а по факту случившегося проводится проверка.

Подвиг Романа Ковалева

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская», трое мужчин беспричинно приставали к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления.

Когда одна из пассажирок сделала им замечание, мужчины проявили агрессию и выплеснули ее на заступившегося за девушку Ковалева. Они напали на молодого человека, избив его ногами и применив против него бойцовские приемы. Позже Романа с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Вскоре всех троих агрессоров задержали. Ими оказались приезжие из Дагестана в возрасте от 21 до 26 лет. Примечательно, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Побои».

6 октября суд отправил в СИЗО до 5 декабря всех троих фигурантов уголовного дела.

7 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро. Он поручил следователям возбудить уголовное дело о покушении на убийство и о применении насилия в отношении представителя власти.

Председатель комитета также поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».