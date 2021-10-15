Уголовное дело возбудили по факту инцидента в вагоне поезда на «Текстильщиках»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

По факту конфликта между пассажирами в вагоне поезда на станции столичного метро «Текстильщики» возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом в пятницу, 15 октября, рассказала «ВМ» старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

— Следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере главного следственного управления СК РФ по Москве по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), — заявила представитель ведомства.

Речь идет об инциденте, который произошел во вторник, 12 октября. В поезде на станции метро «Текстильщики» несколько агрессивно настроенных граждан начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий.

В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а по факту случившегося проводится проверка.

Также 12 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему оперативный доклад о конфликте, который произошел в поезде на станции метро «Текстильщики».