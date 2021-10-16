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Одного из виновников конфликта на станции «Текстильщики» арестовали в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Одного из виновников конфликта на станции «Текстильщики» арестовали в Москве
Фото: пресс-служба суда
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Одного из виновников конфликта между пассажирами на станции метро «Текстильщики» заключили под стражу в Москве. Об этом в субботу, 16 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2021 года, — говорится в сообщении.

12 октября на станции метро «Текстильщики» несколько человек начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий.

В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

16 октября СК задержал виновников конфликта и предъявил им обвинения. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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