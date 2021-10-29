Правительство России поддержало идею выходных дней при вакцинации

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Профсоюзы, работодатели и правительство России поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой в пятницу, 29 октября.

— Члены комиссии (РТК — прим. «ВМ») обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление двух оплачиваемых выходных тем, кто привился от COVID-19. Подписанные рекомендации комиссии, как уточняется, направлены в регионы.

Члены РТК поддержали и проект обновленных рекомендаций по регистрации безработных и подбору вакансий. Они предусматривают использование цифровых платформ для работы с людьми, отмечает РИА Новости.

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За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.