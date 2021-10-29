Путин отправит Мурашко в регионы с критической ситуацией по COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с критической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 29 октября.

— Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи, — приводит слова Пескова РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

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За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.