Голикова назвала Москву в числе лучших регионов по иммунитету от COVID-19

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Наилучшие показатели коллективного иммунитета от коронавируса наблюдаются в Подмосковье, Москве, Туве и Санкт-Петербурге. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 29 октября.

— Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1 процента), Республике Тыва (65,1 процента), Москве (62,7 процента), Санкт-Петербурге (62 процента), Севастополе (61,1 процента), — рассказала представитель правительства.

Наименьшие показатели зафиксированы в Дагестане — 21,9 процента, — Кабардино-Балкарии — 29,3, — Татарстане — 31,6, Камчатском крае — 32,2 и Томской области — 32,6, приводит слова Голиковой РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

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За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.