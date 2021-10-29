Реальные доходы россиян выросли на восемь процентов в третьем квартале

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Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале года выросли на 8,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это следует из данных Росстата, обнародованных в пятницу, 29 октября.

Рост ко второму кварталу года составил 4,6 процента. С января по сентябрь показатель вырос на 4,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Третий квартал показал увеличение реальных денежных доходов на 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. С января он вырос на 4,4 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Доля доходов от предпринимательства, оплаты труда и зарплаты возросла в структуре доходов населения в третьем квартале года. При этом отмечено снижение доходов от собственности и прочих денежных поступлений.

В августе реальные зарплаты граждан выросли на 1,5 процента по сравнению с прошлогодним показателем. В период с января данная метрика выросла на три процента в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата в августе составила 52,3 тысячи рублей. Это знаменует собой рост на 8,3 процента в годовом выражении, отмечает ТАСС.