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Роспотребнадзор оценил вероятность закрытия границ из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор оценил вероятность закрытия границ из-за COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Необходимости для закрытия границ России из-за коронавируса на данный момент нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 29 октября.

— На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны, — рассказала представитель ведомства.

Только один процент ПЦР-тестов, по ее словам, оказывается положительным среди тех, кто возвращается в страну из-за рубежа. Специалисты блокируют завозные случаи, так как все прилетающие и приезжающие проходят ПЦР-тестирование, отметила Попова в эфире «России 1».

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

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За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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