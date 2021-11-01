Правоохранители устанавливают причастность полицейского к изнасилованию девушки в Москве

Фото: РИА Новости

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Полицейские передали в Следственный комитет материалы дела о возможном изнасиловании задержанной девушки полицейским — инцидент якобы произошел 12 августа 2020 года в районном отделении полиции в Люблине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве в понедельник, 1 ноября.

По данным ведомства, 12 августа 2020 года сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве были задержаны 27-летний мужчина и 21-летняя девушка. Их доставили в ОМВД России по району Люблино.

— В отношении мужчины, признавшего вину в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Девушка допрошена в качестве свидетеля, — говорится на сайте ГУ МВД по городу.

В пресс-службе ведомства отметили, что на следующий день девушка подала заявление о том, что ее изнасиловал сотрудник полиции в здании ОМВД.

— Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главкаматериалы переданы в следственные органы, — заключили в пресс-службе.

В понедельник, 1 ноября, девушка из Екатеринбурга рассказала в Instagram, как неизвестный изнасиловал ее в городском парке, а позже повел в отель, чтобы проделать это вновь. Пользователи соцсети поддержали девушку, однако позже в интернете появилось видео, которое делает эту историю не такой однозначной. Подробнее в материале «ВМ».