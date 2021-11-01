Полиция проведет проверку после конфликта пассажиров на станции метро «Выхино»

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Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

Сотрудники полиции на Московском метрополитене (ММ) проведут проверку после обнаружения в Сети видеозаписи ссоры между пассажирами в вагоне поезда на станции метро «Выхино». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице в понедельник, 1 ноября.

По предварительной информации, никто в ходе конфликта не получил травмы.

— По данному факту сотрудниками УВД на ММ ГУ МВД России по городу Москве проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, — заключили в ведомстве.

Другой инцидент в столичной подземке произошел в воскресенье, 31 октября. Тогда руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что малолетнего ребенка без сопровождения взрослых обнаружили в вагоне московского метро.

По предварительным данным, мужчина зашел в метрополитен на станции «Строгино» с маленьким мальчиком в коляске. По информации СМИ, впоследствии малыша нашли на остановочном пункте «Курская». После московская прокуратура организовала проверку по данному факту. В результате мужчина, который оставил несовершеннолетнего мальчика в вагоне Московского метрополитена, был найден. По его словам, он забыл сына в вагоне.