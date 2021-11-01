Бывшего судью нашли мертвым в лесу под Томском

Фото: СК РФ

Россия, Томская область, село Молчаново Карта всех событий

Тело мужчины нашли в лесу в селе Молчанове под Томском. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве отметили, что по данному факту сотрудники СК по области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— Следственными органами СК РФ по Томской области по факту обнаружения в селе Молчанове Молчановского района тела мужчины 1962 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, — заявили в пресс-службе комитета.

По предварительной информации, человека нашли местные жители в лесном массиве в воскресенье, 31 октября.

В настоящий момент следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

— Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, — заключили на официальном сайте СК по региону.

По данным местного информационного агентства, обнаруженный мертвым мужчина был судьей Молчановского районного суда в отставке. По сведениям СМИ, тело было найдено обгоревшим.

В конце сентября сообщалось, что рядовой Иван Катлинский заблудился в лесу во время военных учений рядом с воинской частью под Екатеринбургом. После инцидента в десяти километрах от места нахождения отряда было найдено огнестрельное оружие без боевых патронов, принадлежавшее пропавшему. На месте происшествия работу осуществляла специальная комиссия и выясняла причины и обстоятельства произошедшего.

В результате молодого человека нашли мертвым.