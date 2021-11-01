«Пришло время защищаться»: Бузова обвинила руководство МХАТ во лжи

Фото: instagram/buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила во лжи генерального директора Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) Владимира Кехмана.

На своей странице в Instagram знаменитость написала пост, в котором заявила, что Кехман дал задание убрать спектакль, а вину переложить на артистку: якобы из-за нее билеты плохо продаются.

— Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства МХАТ и рассказывать правду вам, — заявила знаменитость.

Как утверждает артистка, она абсолютно не верит в «низкие продажи». По словам знаменитости, она имеет доказательства того, что все билеты были куплены в первые дни после старта продаж.

— На спектакль «Чудесный грузин» в июне билеты раскупили за сутки, их перепродавали по 150 тысяч. Когда такой успех был в последний раз у МХАТ? Я отвечу: в СССР, то есть почти 30 лет назад, — возмутилась актриса.

Фото: instagram.com/buzova86

Бузова негодует, почему руководство театра не обратилось к ней лично.

— Чтобы очернить меня? И приподнять себя… Ну этот вариант используют многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство, — написала знаменитость.

31 октября стало известно, что МХАТ имени Максима Горького отменил спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой из-за плохой продажи билетов.