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Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Виктория Сикерина

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Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Почти 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах в понедельник, 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала«Яндекс.Расписания».

Известно, что во Внукове были задержаны два вылета, а отменены четыре самолета.

При этом в Шереметьеве перенесли отправление шести воздушных судов, а вовсе отменили девять рейсов.

Рекордсменом в плане отмены самолетов стало Домодедово. Здесь не отправились в место назначения 12 самолетов. Также в аэропорту задержали пять рейсов.

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Похожая ситуация произошла в Южно-Сахалинске в конце октября. Тогда прилет и вылет 11 рейсов задержали в местном аэропорту из-за густого тумана.

Также в понедельник, 1 ноября, в Гидрометцентре России сообщили, что в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать до утра вторника.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что столбики термометров опустятся до отметки ниже нуля градусов в Москве в ночь с 1 на 2 ноября.

Синоптик отметил, что в это же время температура воздуха в Подмосковье опустится до минус пяти градусов из-за смены циркуляции воздушных масс.

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