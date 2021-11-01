Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Почти 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах в понедельник, 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала«Яндекс.Расписания».
Известно, что во Внукове были задержаны два вылета, а отменены четыре самолета.
При этом в Шереметьеве перенесли отправление шести воздушных судов, а вовсе отменили девять рейсов.
Рекордсменом в плане отмены самолетов стало Домодедово. Здесь не отправились в место назначения 12 самолетов. Также в аэропорту задержали пять рейсов.
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Похожая ситуация произошла в Южно-Сахалинске в конце октября. Тогда прилет и вылет 11 рейсов задержали в местном аэропорту из-за густого тумана.
Также в понедельник, 1 ноября, в Гидрометцентре России сообщили, что в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать до утра вторника.
В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что столбики термометров опустятся до отметки ниже нуля градусов в Москве в ночь с 1 на 2 ноября.
Синоптик отметил, что в это же время температура воздуха в Подмосковье опустится до минус пяти градусов из-за смены циркуляции воздушных масс.