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Сильный туман сохранится в Москве до утра 2 ноября

Виктория Сикерина

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Сильный туман сохранится в Москве до утра 2 ноября
Фото: moscow-live

Сильный туман с максимальной видимостью до 700 метров ожидается в столице до 10:00 по местному времени вторника. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве порекомендовали водителям существенно снизить скорость движения, соблюдать положенную дистанцию с другими транспортными средствами, избегать обгонов, перестроений и резких виражей.

Пешеходам посоветовали выходить на улицу только со светоотражающими элементами на одежде.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один–два часа с сохранением до 10:00 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров, — заявили на официальном сайте МЧС по столице.

Также стало известно, что московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, несмотря на туманную погоду в столичном регионе. Например, во Внукове ни один рейс не отменили из-за сложных метеоусловий.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров опустятся до отметки ниже нуля градусов в Москве в ночь с 1 на 2 ноября. Синоптик добавил, что в это же время температура воздуха в Подмосковье опустится до минус пяти градусов из-за смены циркуляции воздушных масс.

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