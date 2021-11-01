Движение транспорта по МКАД восстановили после массового ДТП

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Россия, Москва, МКАД, 22-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Транспортное движение в районе 22-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) восстановили после столкновения пяти машин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 ноября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в департаменте транспорта города заявили, что пять автомобилей врезались друг в друга на внешней стороне 22-го километра МКАД.

В ведомстве уточнили, что на месте ДТП работали городские оперативные службы.

При этом источник «ВМ» вероятной причиной столкновения автомобилей назвал туман. Также из-за столкновения было затруднено транспортное движение по двум полосам.

В понедельник, 1 ноября, в столичной ГИБДД сообщили, что на прошедшей неделе в городе произошло 167 дорожных аварий, в которых 11 человек погибли и 182 пострадали.

Наиболее распространенные виды ДТП — столкновение транспортных средств (81 эпизод) и наезд на пешеходов (50). При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала пятница, 29 октября. В этот день произошло 26 аварий.