Движение транспорта по МКАД восстановили после массового ДТП
Транспортное движение в районе 22-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) восстановили после столкновения пяти машин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 ноября.
— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.
До этого в департаменте транспорта города заявили, что пять автомобилей врезались друг в друга на внешней стороне 22-го километра МКАД.
В ведомстве уточнили, что на месте ДТП работали городские оперативные службы.
При этом источник «ВМ» вероятной причиной столкновения автомобилей назвал туман. Также из-за столкновения было затруднено транспортное движение по двум полосам.
В понедельник, 1 ноября, в столичной ГИБДД сообщили, что на прошедшей неделе в городе произошло 167 дорожных аварий, в которых 11 человек погибли и 182 пострадали.
Наиболее распространенные виды ДТП — столкновение транспортных средств (81 эпизод) и наезд на пешеходов (50). При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала пятница, 29 октября. В этот день произошло 26 аварий.