Более 20 тысяч квадратных метров самостроя снесли на севере столицы

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ул. Розанова, д. 4, стр. 3 Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости с начала текущего года установила 979 нарушений на севере столицы. Рабочие демонтировали около 100 объектов самостроя площадью 20,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 1 ноября.

— Всего с начала года зафиксировано 979 нарушений на территории Северного административного округа. Из них 189 — объекты незаконного строительства общей площадью свыше 69 тысяч квадратных метров. Нарушители привлечены к административной ответственности... Обеспечивать контроль на территории Москвы нам помогают современные технологические решения и инструменты: беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект, — заявил начальник Госинспекции Владислав Овчинский.

Один из самостроев демонтирован на улице Розанова, дом 4, строение 3, где без разрешительной документации и прав на землю был построен пункт автомойки площадью 68,3 квадратных метра.

Ранее руководитель ведомства Владислав Овчинский рассказал, что половина самостроев в столице ликвидируется добровольно.