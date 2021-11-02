Актриса МХАТа рассказала о планах Кехмана вернуть в театр Доронину

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Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман хочет вернуть к работе президента театра Татьяну Доронину. Об этом сообщила актриса театра Лидия Матасова по итогам сбора труппы.

— Очень хорошо прошел сбор, нам понравился новый гендиректор. Он вселил в нас надежду на возрождение театра. И сам он надеется на возвращение Дорониной, и мы мечтаем о том, чтобы она участвовала в жизни МХАТа, — рассказала Матасова.

Артистка утверждает, что Кехман планирует вернуть роли актерам, которые остались в труппе, но не участвовали в спектаклях. Матасова отмечает, что возвращение уволенных бывшим художественным руководителем театра Эдуардом Бояковым сотрудников пока не обсуждается. О том, кто станет новым худруком МХАТа, также пока неизвестно.

— Он [Кехман] сказал, что в течение двух месяцев будет осматриваться, — заявила актриса в интервью «Газете.Ru».

1 ноября стало известно, что Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТа имени Горького. По его словам, Кехман предложил ему написать заявление об увольнении. Как утверждает бывший художественный руководитель, причиной этого послужило его отношение к президенту театра Дорониной. Бояков возглавил театр в 2018 году, сменив на этом посту Доронину.