Эдуард Бояков ушел с поста художественного руководителя МХАТ имени Горького

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Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького Эдуард Бояков сообщил, что покинул пост.

— Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта, — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

В мае 2021 года Министерство культуры России продлило на пять лет контракт с Бояковым. Должность президента театра тогда была сохранена за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. 27 октября стало известно, что должность генерального директора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман.

Лолита предрекла гибель МХАТа. МХАТ имени Горького погибает, но это никак не связано с участием певицы Ольги Бузовой в его новом спектакле «Чудесный грузин». Об этом «Вечерней Москве» сказала певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская.