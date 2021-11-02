Верховую езду уберут из пятиборья после скандала на Олимпиаде в Токио

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) отказался от проведения соревнований по верховой езде после избиения коня на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 2 ноября.

С целью сохранения статуса олимпийского вида спорта перед Играми в Париже 2024 года в программу по пятиборью включат велоспорт. На соревнованиях в Токио тренер из Германии Ким Райзнер несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy в ходе конкура.

На нем выступала немецкая пятиборка Анника Шлой. Исполнительный комитет UIPM дисквалифицировал Райзнер до конца соревнований, выдав черную карту.

После этого за жестокое обращение с животным Райзнер была отстранена от Олимпийских игр. Программу современного пятиборья составляют конкур, фехтование, плавание и бег со стрельбой, отмечает The Guardian.

29 октября сборная России по художественной гимнастике досрочно одержала победу в неофициальном медальном зачете чемпионата мира (ЧМ) в Японии. Три золота в индивидуальных видах взяла Дина Аверина, став 17-кратной чемпионкой мира.

Таким образом она повторила рекорд Евгении Канаевой по числу побед на мировых первенствах. Копилку сборной пополнили и три серебряные, а также одна бронзовая награда.