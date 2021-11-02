Прохор Шаляпин рассказал о своих отношениях с двойником Софи Лорен

Фото: Youtube / Любовь Терлецкая

Российский исполнитель Прохор Шаляпин рассказал о взаимоотношениях с двойником итальянской актрисы Софи Лорен Любовью Лапшиной-Богушевой.

— Я просто сделал с ней фотографию и написал, что это кадр с Софи Лорен. Это была шутка своеобразная. Никакого глубокого смысла. Никакого романа вообще и близко у нас не было. Никаких претензий и намеков на близкие отношения. Если у меня какие-то близкие отношения, то это всегда видно и слышно. Я всегда все расскажу, — пояснил певец.

По словам Шаляпина, на Лапшину-Богушеву он обиду не держит, передает Teleprogramma.pro.

— Она хорошая женщина. Добрая, интеллигентная. Ни о каких романах не шло и речи. Никто не пиарился на ней. Никто ничего не придумывал. Это было три-четыре года назад. Тогда никто не обратил на это внимания. Если ей нужен пиар, то пусть, — заключил музыкант.

Недавно Любовь Лапшина-Богушева в эфире шоу «Звезды сошлись» вспомнила, как фотографировалась с Прохором Шаляпиным. По словам женщины, снимок был сделан на каком-то мероприятии.

В конце июля стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с 42-летней миллионершей Татьяной Клаудией Девис. Но их счастье длилось недолго. Вскоре после свадьбы супруга певца заразилась коронавирусом и попала в больницу. 30 сентября стало известно, что она скончалась.