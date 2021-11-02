Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в повышении цен на нефть

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Действия России и стран ОПЕК привели к глобальному росту цен на нефть. Об этом заявил президент США Джо Байден во вторник, 2 ноября.

— Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, — это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти, — рассказал глава государства.

Вашингтон будет наблюдать, что с этим рано или поздно произойдет, приводит слова Байдена РИА Новости.

13 октября президент России Владимир Путин допустил вероятность увеличения стоимости нефти до 100 долларов за баррель. В этот день цена за баррель нефти марки Brent установилась на отметке 82–83 доллара.

15 октября зампред правительства России Александр Новак рассказал, что к концу года цена нефти на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель. Он отметил, что год назад никто не мог ожидать роста цен на газ до двух тысяч долларов.

В то же время волатильность цен на газ, как уточнил он, не может быть такой же и на нефть, потому что у стран ОПЕК+ есть инструменты, которые позволяют сдерживать рост. Вице-премьер отрицательно ответил на вопрос о том, обращался ли Вашингтон к Москве с просьбой о стабилизации цен.