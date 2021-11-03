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МЧС назвало предварительные причины крушения Ан-12 в Иркутской области

Иван Юминов

Происшествия
МЧС назвало предварительные причины крушения Ан-12 в Иркутской области
Фото: АГН Москва

Самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области из-за непогоды или технической неисправности. Об этом сообщили в региональном МЧС в среду, 3 ноября.

— Рассматриваются две основные версии крушения Ан-12 в Иркутской области — неисправность воздушного судна и плохая погода, — отмечает РИА Новости.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся восемь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Самолет охвачен пламенем, рядом с ним также горит трава.

Иркутская областьавиакатастрофыМЧС
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