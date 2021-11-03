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Политехнический музей позвал на ролевую игру «Чертеж для воскрешения»

Ольга Маркова

Развлечения
Политехнический музей позвал на ролевую игру «Чертеж для воскрешения»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Политехнический музей 4 ноября, в «Ночь искусств», приглашает жителей и гостей столицы в Открытую коллекцию на ролевую игру «Чертеж для воскрешения».

Участники игры окажутся в фантастической реальности воображаемого будущего, где технический прогресс позволяет вновь вернуть к жизни любого когда-либо умершего человека. Гости создадут своих героев игры, а их действия и поступки определят сюжет события. Соавторами историй, которые будут созданы в эту ночь в пространствах музейного фондохранилища, станут предметы коллекции.

Цель игры — переживание эмоций, создание интересной истории, возможность погружения в другой мир.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

Музей «Садовое кольцо» 4 ноября примет участие в акции «Ночь искусств», которая пройдет в онлайн-формате. В рамках праздничной программы состоится премьера видеоверсии музыкально-литературной гостиной, которая откроется на выставке иллюстраций второй половины ХХ века «Музыка книжного листа».

Московский государственный музей С. А. Есенина 4 ноября зовет горожан на онлайн-программы «Ночи искусств». Откроет мероприятие спектакль «Есенин. Поэт и женщины» в постановке театра «Двое», основанный на реальных воспоминаниях, письмах, дневниках. Продолжит вечер концерт композитора и исполнителя Станислава Бартенева «Звени, звени, златая Русь». Известный рок-музыкант, основатель​ и лидер рок-группы «Если» представит программу, созданную на стихи Сергея Есенина.

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