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Центр Гиляровского пригласил горожан на курс по москвоведению

Ольга Маркова

Развлечения
Центр Гиляровского пригласил горожан на курс по москвоведению
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Столешников переулок, 9с5 Карта всех событий

Центр Гиляровского с 10 ноября приглашает юных горожан на курс «Место действия — Москва», приуроченный к 125-летию Музея Москвы.

Участники подойдут к изучению истории города как к увлекательному приключению, а также создадут собственную интерактивную карту Москвы.

Главными инструментами для изучения Москвы станут персонажи, которых в процессе занятий создадут дети и которые примут участие в важнейших исторических событиях. Ребята познакомятся с особенностями жизни людей в разные эпохи, увидят повседневный быт и разнообразную архитектуру. Участники программы будут работать с фондами Музея Москвы — документами и находками из археологических раскопок, общаться с приглашенными внешними специалистами.

Итогом курса станет создание интерактивной карты Москвы, на которую дети поместят своих персонажей, их маршруты и характерную для выбранной эпохи архитектуру.

Занятия продлятся до 7 мая 2022 года.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Политехнический музей 4 ноября, в «Ночь искусств», позвал жителей и гостей столицы в Открытую коллекцию на ролевую игру «Чертеж для воскрешения».

Участники игры окажутся в фантастической реальности воображаемого будущего, где технический прогресс позволяет вновь вернуть к жизни любого когда-либо умершего человека. Гости создадут своих героев игры, а их действия и поступки определят сюжет события. Соавторами историй, которые будут созданы в эту ночь в пространствах музейного фондохранилища, станут предметы коллекции.

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