Перед судом предстанет бывший силовик, участвовавший в убийстве 21-летней давности

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 61-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в убийстве и бандитизме. Об этом в среду, 3 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, в 1999–2006 годах обвиняемый входил в банду, в то же время являясь сотрудником правоохранительных органов. Он использовал свое служебное положение для того, чтобы помогать преступникам, в том числе в перевозке оружия. Впоследствии это оружие использовалось бандитами при совершении убийств.

Кроме того, в 2000 году обвиняемый перевозил людей, которые убили председателя районного отделения потребительской кооперации Московской области. Злоумышленник помогал им покинуть место укрытия.

— Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Нефедова.

До этого сообщалось, что Пресненский районный суд Москвы арестовал до 25 декабря Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева.