Суд арестовал до 25 декабря обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 25 декабря Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева. Об этом в среду, 3 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

— Постановлением суда в отношении С. Егорова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря 2021 года, — заключил собеседник «ВМ».

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова отметила, что ход расследования по делу контролируется прокуратурой Москвы.

Нефедова также сообщила, что 59-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».

До этого стала известна сумма долга, из-за которой убили Андрея Новосельцева. По данным «ВМ», Егоров взял в долг у его дочери более шести миллионов рублей, однако отдать указанную сумму в срок он не смог. Тогда женщина пригрозила должнику проблемами, которые ему может устроить ее отец, обладающий обширными связями.

Убийство экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

26 октября стало известно, что в Новой Москве обнаружили труп бывшего замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрея Новосельцева.

По словам источника «ВМ», тело погибшего обнаружила его дочь, которая проживала неподалеку. Мужчина перестал выходить на связь, после чего родственница решила сходить на дачу и проведать 69-летнего родителя.

Известно, что тело со следами насилия нашли в бане, хотя следы крови были обнаружены в нескольких комнатах жилого дома.

2 ноября подозреваемого в убийстве задержали в подмосковном Королеве. В СК сообщили, что задержанным оказался местный житель 1961 года рождения. В ходе допроса задержанный заявил следователю, что мотивом убийства был денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего.

Позже «ВМ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщала, что предполагаемым убийцей Новосельцева является знакомый его дочери — 59-летний Сергей Егоров. Он задолжал дочери погибшего крупную сумму денег.