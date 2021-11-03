«Тундра — это наша забота»: климатолог WWF ответил Байдену на слова о пожарах в России

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За высказываниями президента США Джо Байдена о горящей в России тундре «ничего не стоит», озвученная политиком проблема не является первостепенной. Такое мнение высказал климатолог Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

2 ноября стало известно о критическом высказывании американского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина. Как заявил Байден, российский лидер «молчит» о климатической проблеме, в то время как в стране «тундра горит».

По мнению климатолога WWF, глава Белого дома своим заявлением хотел нарисовать «карикатуру на Россию».

— Такая картинка: вот стоит наш президент, а под ним тундра горит. Видимо, президенту США этот образ показался самым экзотичным и эффектным, — отметил специалист.

Он добавил, что «тундра — это наша забота», но указанная проблема не является первостепенной. Также Кокорин призвал не смешивать «климат с политикой».

— Смешивание климата и политики всегда только мешает. Климат и воздействие на него человека — физически изученное явление. Зачем о нем говорить политикам? — поделился мнением эксперт.

Поводом к высказыванию Джо Байдена послужило отсутствие России на форуме G20 в Риме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с критикой Байдена в адрес Путина. Он напомнил, что то же самое происходит в Калифорнии или Турции. И это «как раз в том числе те самые последствия изменения климата», с которыми сталкивается человечество. Песков добавил, что Россия не только борется с лесными пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс, и это «уже дало результат».