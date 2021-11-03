Появилось первое видео с места крушения Ан-12 в Иркутской области

Фото: Telegram / RT на русском

Опубликованы первые кадры с места крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области.

На видео, снятом в сумерках посреди деревьев, можно разглядеть нескольких спасателей. Открытое горение, судя по всему, уже ликвидировано на момент съемок, а сотрудники оперативных служб лишь продолжают поиск членов экипажа.

Видео: Telegram / РИА Новости

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».