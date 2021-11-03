«Другой Скрябин», принты и этюды: какие онлайн-выставки покажет «Ночь искусств»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Всероссийская акция «Ночь искусств» 4 ноября пройдет в формате онлайн. Галереи, музеи и парки подготовили несколько выставок, посмотреть которые можно в виртуальном пространстве.

Галерея Александра Шилова представит публике выставку этюдов, которые написаны мастером с большой достоверностью и проработкой. Художник воссоздал образы людей разных возрастов и профессий, ярких представителей XX века, прекрасных женщин и священнослужителей.

Выставка «Илья Глазунов и Федор Достоевский. К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского» покажет прежде всего близкие философии писателя и художника. Первые иллюстрации Достоевского Глазунов сделал еще в 1956 году, полное собрание сочинений — в 1982 году, последние образы, авторские повторения — в 2000-х годах. Итогом работы стало издание полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского с иллюстрациями Ильи Глазунова.

Посетители сайта «Ночи искусств» увидят собрание графических работ художника Б. Смирнова «Сибиряки» и экспозиции «Две вселенные в интерьере: натюрморт и пейзаж».

Выставку «Другой Скрябин» предоставил к просмотру мемориальный музей А. Н. Скрябина. Она рассказывает об отце композитора — дипломате Николае Александровиче Скрябине.

Музей-квартира И. Д. Сытина представляет выставку «На правах рекламы», посвященную рекламным объявлениям из дореволюционных изданий, преимущественно из календарей и газет Товарищества И. Д. Сытина. В 1884 году Иван Сытин начал выпускать доступные для народа календари, которые до него являлись предметом роскоши. Из его типографии выходили всеобщий русский календарь, общеполезный, старообрядческий, военный, исторический.

Музей-усадьба «Кусково» откроет выставку по экспозиции регулярного парка. Виртуальные посетители познакомятся с парковой скульптурой усадьбы Кусково, смогут подробно рассмотреть ее.

Зрители также увидят открытие поп-ап-выставки XXL Андрея Касай — художника, иллюстратора и музыканта. Выставка будет располагаться в инфопоинте, специально для нее будут отпечатаны три больших принта, а также другие работы, созданные за последние три года.

Фотовыставку работ Дмитрия Зверева можно увидеть в социальных сетях парка «Северное Тушино». Репортаж и стрит-фотография — любимые жанры мастера, но в творчестве Дмитрия есть место и пейзажу, и натюрморту.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте акции.